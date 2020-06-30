Политика

Военное делоВоенное делоВ США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
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СМИ: В сенате США предложили выкупить у Турции С-400

RT на русскомвчера в 19:57

В Госдуме прокомментировали сообщения о планах США купить системы С-400

Известия06:36

США предложили выкупить у Турции С-400: Возможно ли это и как ответит Россия

Комсомольская правда06:26

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБКвчера в 20:06

Эксперт предрек ссору США и Турции из-за российских комплексов С-400

Московский Комсомолец09:14

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РИА Новостивчера в 19:18

СМИ: США могут выкупить у Турции системы С-400

ТАССвчера в 17:11
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Хоккей

Хоккеист Попов продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне

Нападающий Александр Попов останется в московском ЦСКА в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 12:48
Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
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Общество

На Камчатке президентские выплаты получили более 51,5 тыс. детей

На Камчатке, начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили 40 059 тысяч камчатских семей, воспитывающих 51 575 тысяч детей.
КамИНФОРМ вчера в 15:58
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году

Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал вчера в 10:29
4,2K
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
11
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Футбол

Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА

RT на русском 12:36
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
1K
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,2K
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал поставки нефти из США долгосрочными

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
RT на русском 10:58
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника

Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор вчера в 07:00
14
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
94
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
296
Энергетика

«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG

«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
80
Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Футбол

Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»

Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста.
Бомбардир.ру 10:56
Футбол

Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба.
Казанские ведомости 09:40
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Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
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Происшествия

Суд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

BFM.ru 08:41
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Футбол

Локомотив — Крылья Советов 1:1

Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Крылья Советов".
Газета.Ru 10:11
Общество

В Подмосковье разрешат прогулки и занятия спортом с 1 июля

Жители Московской области с 1 июля смогут гулять и заниматься спортом, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
РИА Новости 12:01
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
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Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
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Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
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Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
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