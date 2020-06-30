Политика
РБКВ США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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США предложили выкупить у Турции С-400: Возможно ли это и как ответит Россия
Комсомольская правда06:26
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей
Somanyhorses 05:19
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Общество
«Лента» запустила сервис доставки продуктов за 30 минут в Петербурге
Сеть гипермаркетов "Лента" запустила в Петербурге собственный сервис экспресс-доставки продуктов "Ленточка".
DP.RU 07:04
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru вчера в 06:56
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК вчера в 12:46
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
Аномальная жара вернется в Москву в среду
Аномально жаркая погода вновь придет в Московский регион в среду, 1 июля, и задержится, как минимум, до воскресенья - ожидается до +30 градусов и без существенных осадков, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Интерфакс 07:16
Происшествия
Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института
Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.
ГТРК Владимир 04:08
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Общество
Губернатор разрешил открыть летние веранды в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться летним верандам в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Instagram.
Екатеринбург Онлайн 08:00
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Научный директор подчеркнула, что планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно.
РИА Новости 01:20
Космос
Жизнь возможно будет обнаружена вокруг звезды Gliese 887
Исследователи из Геттингенского университета обнаружили сразу две планеты, вращающиеся вокруг этой яркой звезды.
Популярная механика 27 июня в 03:34
Политика
Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит в МИД обращение в связи с появлением флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Взгляд.ру 07:37
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Финансы
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Наука
Под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения
Пустое пространство, обнаруженное под Пирамидой Луны в Мексике, является пещерой естественного происхождения.
Planet Today 06:09
Политика
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге
Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46