Политика
РБКВ США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
Читать в источнике
Оценить808
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Происшествия
В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 298
В Северной Македонии за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии - 12 человек, общее число умерших стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 11:18
Политика
Аксенов отказался просить у Зеленского воду для Крыма
Проблема обеспечения пресной водой острой проблемой стала после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, снабжавшего ранее весь полуостров водой.
ИА Новороссия 28 июня в 09:42
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Здоровье
За болеющими коронавирусом амурчанами установят дистанционный контроль
Больница Свободного уже работает по новому лекарственном препарату для лечения больных с коронавирусной инфекцией - Авифавиру.
Телепорт 02:54
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Политика
Король Бельгии осудил колонизацию Конго при Леопольде II
Бельгийский король Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Конго в период колониального правления Бельгии при короле Леопольде II.
Взгляд.ру 03:21
Авто
Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили вчера в 08:04
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Игры
В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры
29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле.
Srnsk вчера в 23:24
Игры
Джоэл и Элли из «Одни из нас» – лучший дуэт видеоигр. У актеров невероятная химия, они плакали на съемках
Актриса Элли повлияла на ее характер, а Джоэл в реальности выглядит неожиданно Эшли Джонсон, сыгравшая Элли, была вторым или третьим кандидатом на прослушивании.
Cyber.sports.ru вчера в 11:09
Здоровье
Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые
Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс вчера в 18:41
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Футбол
«Интер» представил новую форму на сезон-2020/21
Sport24.ru 03:13
Игры
Игровой день в Cyberpunk 2077 будет в два раза длиннее, чем в The Witcher 3
В The Witcher 3: Wild Hunt сутки насчитывали час и 36 минут, а в Red Dead Redemtion 2 и Grand Theft Auto V — по 48 минут.
CyberSport.ru 01:00
Происшествия
Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 03:33
Общество
Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности
Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
REGNUM 01:06
Экономика
Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
REGNUM вчера в 10:30
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Автоновости дня 01:09
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49