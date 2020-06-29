Политика

РБКРБКВ США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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 издания, соответствующая поправка предложена к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год (NDAA).
RT на русскомвчера в 19:57

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США объяснили желание выкупить российские С-400 у Турции

Lenta.ruвчера в 21:30

СМИ: в сенате США предложили выкупить у Турции С-400

RT на русскомвчера в 19:57

В США республиканцы предложили выкупить у Турции системы С-400

Московский Комсомолецвчера в 17:26

В сенате США предложили купить российские С-400 у Турции

РИА Новостивчера в 19:18

США могут выкупить у Турции системы С-400

Известиявчера в 18:07

США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400

Комсомольская правдавчера в 19:37

СМИ: США могут выкупить у Турции системы С-400

ТАССвчера в 17:11
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

РБК вчера в 03:14
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Политика

Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ

Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия вчера в 05:15
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Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли

ИА Красная Весна вчера в 13:43
Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК вчера в 21:25
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета вчера в 06:20
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Здоровье

В Хакасии выявили 28 новых носителей коронавируса

Абакан, 30 июня 2020, 07:02 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 00:02
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Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,5K
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости вчера в 00:07
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс вчера в 01:14
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Кино

Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России вчера в 07:33
Авто

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Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
Rusargument вчера в 15:12
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Автоспорт

Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020

Меньше недели остается до старта первой гонки сезона-2020 в Формуле 1. В следующее воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени стартует Гран При Австрии.
Autosport.com.ru 28 июня в 10:32
Экономика

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Футбол

ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском вчера в 06:48
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Авто

Составлен рейтинг самых нержавеющих иномарок

Издание Njcar.ru привело список легковых автомобилей иностранных брендов, которые отличаются максимальной стойкостью к коррозии.
Тарантас Ньюс 27 июня в 01:01
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI.
Российская газета вчера в 17:19
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Общество

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Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости вчера в 08:13
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Джон Тьюн
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Южная Дакота с 2005 года, член республиканской партии. В 1997-2003 годах был членом Палаты представителей США от Южной Дакоты.
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