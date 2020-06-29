с чего всё началось

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

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Здоровье В Хакасии выявили 28 новых носителей коронавируса Абакан, 30 июня 2020, 07:02 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в республиканском правительстве. 142

Политика Что россияне думают о поправках к Конституции С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции. 6

Происшествия В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. 14

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Автоспорт Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020 Меньше недели остается до старта первой гонки сезона-2020 в Формуле 1. В следующее воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени стартует Гран При Австрии.

Экономика Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке. 7

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Общество Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня. 65

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