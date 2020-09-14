Оксана Фандера позировала топлес в Сочи

Поклонники в восторге от фигуры артистки Сегодня 52-летняя звезда картины "Красный жемчуг любви" Оксана Фандера наслаждается отдыхом на территории Сочи в гордом одиночестве.