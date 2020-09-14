В США предложили запретить покупать нефть из России
По мнению экспертов The National Interests, Америка сегодня должна прекратить покупать нефть у России. Они предлагают на законодательном уровне запретить российский импорт.В источнике
С чего всё началось
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции. Издание предлагает такой выход: законодательно запретить российский импорт.
РИА Новости01:00
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