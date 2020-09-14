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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В США предложили запретить покупать нефть из России

По мнению экспертов The National Interests, Америка сегодня должна прекратить покупать нефть у России. Они предлагают на законодательном уровне запретить российский импорт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции. Издание предлагает такой выход: законодательно запретить российский импорт.
РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Live24

В США хотят ввести запрет на покупку нефти из России

Live2405:48
Московский Комсомолец

В США заговорили о запрете на покупку российской нефти

Московский Комсомолец04:16
Мойка78

В США предложили запретить покупать нефть из России

Мойка7801:41
Экономика сегодня

NI: США должны отказаться от импорта нефти из РФ на фоне санкций по «СП-2»

Экономика сегодня03:23
Shraibikus News

США хотят запретить покупать нефть из России

Shraibikus News02:37
Народные новости

В США предложили запретить импорт российской нефти из-за санкций по «СП-2»

Народные новости04:06
РИА Новости

Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

РИА Новости01:00

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM11 сентября в 19:24
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В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, число их участников составило около 22 тыс. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
ТАСС04:19
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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