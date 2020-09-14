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Вечерний курьер
Вечерний курьер

В США предложили запретить покупать нефть из России

В США перед введением новых санкций по «Северному потоку-2» обсуждают возможность введения запрета на покупку нефти из России. Об этом рассказал журнал The National Interest (NI), отмечая, что у этой инициативы немало противников. В Германии выступили против этого и даже пригрозили контрмерами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции. Издание предлагает такой выход: законодательно запретить российский импорт.
РИА Новости01:00
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Live24

В США хотят ввести запрет на покупку нефти из России

Live2405:48
Московский Комсомолец

В США заговорили о запрете на покупку российской нефти

Московский Комсомолец04:16
Экономика сегодня

NI: США должны отказаться от импорта нефти из РФ на фоне санкций по «СП-2»

Экономика сегодня03:23
Народные новости

В США предложили запретить импорт российской нефти из-за санкций по «СП-2»

Народные новости04:06
Shraibikus News

США хотят запретить покупать нефть из России

Shraibikus News02:37
Мойка78

В США предложили запретить покупать нефть из России

Мойка7801:41
РИА Новости

Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

РИА Новости01:00

Экс-главу офиса Зеленского Богдана допросили в Госбюро расследований

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что у него нет подтверждений и доказательств о возможных договоренностях украинских чиновников с российскими органами власти, сообщила в понедельник пресс-служба бюро.
РИА Новости06:32
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Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
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Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
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Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

По состоянию на 1 сентября объем валютных сбережений белорусов на счетах и депозитах достиг $6,48 млрд, за месяц показатель снизился на 8,8%. Отмечается, что это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года.
Газета.Ru06:34
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Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил главе католической архиепархии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу отказ во въезде в страну тем, что его паспорт был признан недействительным.
Коммерсантъ06:36
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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