В США предложили запретить покупать нефть из России
В США перед введением новых санкций по «Северному потоку-2» обсуждают возможность введения запрета на покупку нефти из России. Об этом рассказал журнал The National Interest (NI), отмечая, что у этой инициативы немало противников. В Германии выступили против этого и даже пригрозили контрмерами.В источнике
С чего всё началось
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции. Издание предлагает такой выход: законодательно запретить российский импорт.
РИА Новости01:00
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