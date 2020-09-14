Слово и Дело 13

В США перед введением новых санкций по «Северному потоку-2» обсуждают возможность введения запрета на покупку нефти из России. Об этом рассказал журнал The National Interest (NI), отмечая, что у этой инициативы немало противников. В Германии выступили против этого и даже пригрозили контрмерами.