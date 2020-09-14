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Вечерний курьер
Вечерний курьер

В США предложили запретить покупать нефть из России

В США перед введением новых санкций по «Северному потоку-2» обсуждают возможность введения запрета на покупку нефти из России. Об этом рассказал журнал The National Interest (NI), отмечая, что у этой инициативы немало противников. В Германии выступили против этого и даже пригрозили контрмерами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции. Издание предлагает такой выход: законодательно запретить российский импорт.
РИА Новости01:00
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Политолог назвал актом информационной войны «отказ» США от нефти РФ

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Политолог Дудчак: отказ США от российской нефти — это не катастрофа

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Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

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В США заговорили о запрете на покупку российской нефти

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В США предложили запретить импорт российской нефти из-за санкций по «СП-2»

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В США предложили запретить покупать нефть из России

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В США предложили запретить покупать нефть из России

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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
993

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
RT на русском13:57
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
58

Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.
Аргументы недели09:16
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45
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