Коронавирус
ИзвестияВ США предположили естественное происхождение коронавируса
Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет. 6 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко также высказал мнение о том, что коронавирус не мог быть создан искусственным путем.
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Общество
Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото
Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта.
Вечерняя Москва 22:11
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции
75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ вчера в 11:52
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Происшествия
Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском 23:15
Общество
В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру 01:09
Наука
Исследование выявило новые физико-химические свойства крыльев цикад
Новое исследование показало, что этому способствуют химические соединения, которые покрывают крылья цикад, они усиливают эти свойства.
Хайтек 14:11
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru 16:38
Общество
МЧС и росгвардейцы смогут штрафовать за нарушение режима ЧС
Кабмин составил перечень госслужащих, которые получили право составлять протоколы об административном правонарушения при нарушении режима ЧС.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Общество
На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»
Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
REGNUM 07:02
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 03:41