Коронавирус
ИзвестияВ США предположили естественное происхождение коронавируса
Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет. 6 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко также высказал мнение о том, что коронавирус не мог быть создан искусственным путем.
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Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
News.ru вчера в 09:06
Авто
Новая Mazda6 получит 350-сильный двигатель и задний привод
По предварительной информации, внешний вид новой модели Mazda6 будет опираться на дизайн концепта Mazda Vision Coupe Concept, который был представлен в 2017 году на автосалоне в Токио.
Тарантас Ньюс вчера в 08:40
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Футбол
Бывший футболист Алиев назвал Крым частью Украины
За "Локомотив" Алиев провел 25 поединков в рамках чемпионата России, в которых записал в свой актив 14 голов.
Vprognoze.ru вчера в 16:13
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
Здоровье
В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждены три случая коронавируса у пациентов, проходящих лечение от внебольничной пневмонии в Саратове, три человека заболели коронавирусом в Ершовском районе, еще один - в Татищевском районе.
Российская газета 02:02
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке
На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Суповой набор: Алёна Шишкова показала ноги-палочки в мини платье
Алена Шишкова высмеяла свою фигуру. Модель сделала фото с кастрюлей на голове и подписала: «Суповой набор».
7Дней.ру 01:00
Единоборства
UFC рассчитывает провести турнир 9 мая на частном острове
Российская газета 02:07
Гаджеты
Гаджет для самоизоляции: премиальный планшет Huawei стал хитом продаж
Всего за несколько дней — с 8 по 11 апреля — российские покупатели разместили больше 1000 предоплаченных заказов на новый премиальный планшет Huawei MatePad Pro, представляющий собой полноценное и при этом суперкомпактное рабочее место.
Московский Комсомолец вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru 13 апреля в 08:36
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56