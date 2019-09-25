Энергетика
Газета.RuВ США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти
К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы. Россия при этом увеличит добычу нефти к 2050 до 13 млн б / с. Однако отмечается, что РФ по производству газа безнадежно отстанет от США.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, прошедших в июле 2019 года.
DP.RU 11:40
Политика
Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы.
РБК 13:21
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Политика
Клинтон назвала Трампа предателем
Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
Взгляд.ру 13:31
Религия
В РПЦ оценили предложение легализовать многоженство в России
РИА Новости 13:25
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском 13:59
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Политика
Пашинян принял участие в приеме, организованном Трампом в Нью-Йорке
Пашинян опубликовал совместное фото с президентом Дональдом Трампом и первой леди США Меланией Трамп на своих страницах в Facebook и Instagram.
Sputnik Армения 13:32
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости вчера в 12:40
Политика
В России прогнозируют отставку 11 губернаторов
В России перед плановыми выборами губернаторов уйти в отставку могут 11 глав регионов.
Клопс 05:34
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявления Зеленского
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения санкций в отношении Украины после обвинений со стороны украинского президента Владимира Зеленского в сторону России с трибуны ООН.
iReactor 13:59
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 13:56