Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти

К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы. Россия при этом увеличит добычу нефти к 2050 до 13 млн б / с. Однако отмечается, что РФ по производству газа безнадежно отстанет от США.
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