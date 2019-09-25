Энергетика
Газета.RuВ США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти
К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы. Россия при этом увеличит добычу нефти к 2050 до 13 млн б / с. Однако отмечается, что РФ по производству газа безнадежно отстанет от США.
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Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Космос
Рогозин поблагодарил украинцев за подготовку запуска «Союза-ФГ»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за сопровождение работы системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ».
РБК 12:12
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика
Госдеп США прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 23:02
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство
Известия 11:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым
Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.
Киноафиша России 10:43
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант вчера в 05:01
Политика
Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Российская газета вчера в 10:42
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Происшествия
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии
Российская газета 11:58
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
Известия вчера в 22:50
Происшествия
У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле
У самолета Boeing 767-300 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
Известия 10:55
Политика
Германия выдала визы жителям Донбасса с российскими паспортами
Германия выдает шенгенские визы жителям самопровозглашенных республик Донбасса с новыми российскими паспортами.
Фонтанка.Ру вчера в 10:28
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
После трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе, которые прошли 19 сентября, министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы "по нулевому варианту" и "в рамках мирового соглашения", так как разбирательства и апелляции будут идти еще несколько лет.
Газета.Ru 10:25