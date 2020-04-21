Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя. Об этом заявил глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в беседе с изданием Washington Post.
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«Есть вероятность, что нашествие вируса на США следующей зимой окажется более сложным, чем то, через которое проходим сейчас», - приводит
 слова Редфилда издание The Washington Post.
ТК Звезда00:18

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В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

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