Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Общество Голикова рассказала о новых ограничительных мерах из-за коронавируса Оснований для принятия дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса, включая введение режима чрезвычайной ситуации, власти России не видят, заявила 3 февраля журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения нового вируса на территории РФ.

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

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Шоу-бизнес Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.

Музыка Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.