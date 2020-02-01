Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда31 января в 01:47

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru31 января в 02:46

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service31 января в 02:38

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Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09
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Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
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Во всех школах Зауралья из-за ОРВИ с 6 февраля вводится карантин

Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
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Происшествия

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Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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Прощание с главой администрации Олонецкого района пройдет в три дня

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Происшествия

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В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
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Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

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Происшествия

В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
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