Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°03:47

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВвчера в 23:43

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда01:47

Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ruвчера в 23:52

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service02:38

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ruвчера в 23:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Авто

В России начались продажи обновлённой Toyota Corolla

Tvoe-avto.com 17:53
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru 29 января в 15:04
Политика

Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
РИА Новости 17:06
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
UfaTime.ru 29 января в 10:59
Армия и оружие

Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости 14:51
Футбол

В Европе закрывается зимнее трансферное окно

Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
BFM.ru 03:29
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru вчера в 09:12
Наука

Впервые исследованы квантовые свойства частицы нанометрового размера

Своим основным достижением авторы статьи называют то, что в эксперименте были созданы условия, которые позволили продемонстрировать поведение твердотельной частицы большого размера и массы как объекта квантового мира.
Красная весна 16:18
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Космос

NASA выбрало стартап для создания коммерческого жилого модуля к МКС

Компания получит доступ к док-порту станции, на который со временем будет установлен модуль для Международной космической станции.
ГЛАС.RU 29 января в 02:11
Футбол

«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти

Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Sports.ru 16:02
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Московский Комсомолец 18:12
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Авто

Российский Skoda Karoq подешевел до старта продаж

Компания Skoda объявила о начале приёма заказов в России на компактный кроссовер Karoq.
Журнал Авто.ру 03:57
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Футбол

Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Rambler News Service 06:04
Игры

AMD подарит до трёх игр покупателям видеокарт Radeon RX 5000-й серии

3DNews 09:01
Гаджеты

Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки

Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Мойка78 вчера в 14:38
Общество

Одна из команд «Формулы-1» будет переименована в Aston Martin

Команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года будет выступать под названием Aston Martin, сообщает AFP со ссылкой на заявление британского автопроизводителя.
РБК 08:35
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 162 человек

В китайской провинции Хубэй число погибших от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 162 человек, количество зараженных смертельной инфекцией возросло до 4586 человек.
ТК Звезда 29 января в 17:52
Политика

Великобритания вышла из Евросоюза

Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
Lenta.ru 18:00
Политика

Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
РЕН ТВ 14:13
Космос

Грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
News.ru 10:18
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Спорт

Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru 13:00
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях

Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное