Энергетика
Газета.RuВ США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Футбол
«Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
Московский «Локомотив» отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс».
Политика
Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке
Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
Что касается чемпионата России, то, по мнению комментатора "Матч ТВ" Сергея Кривохарченко, особняком стоит эпопея с Александром Кокориным.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Происшествия
Как арестовывали подбросивших наркотики Голунову полицейских
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Футбол
Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Общество
«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок
Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
Политика
Путин предложил помощь с коронавирусом Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса.
Кино
Адам Сэндлер создаст ещё четыре фильма с Netflix
Армия и оружие
Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»
В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
ВТБ запускает современный маркетплейс для продажи машин.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Армия и оружие
«Издевательство»: защитники Донбасса вывесили флаг Украины
"Россияне решили поиздеваться над флагом Украины на передовой на Светлодарской дуге и повесили его вверх ногами", — отреагировали на провокацию журналисты из Украины.
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Экономика
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам
Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg.
Политика
Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина
47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.