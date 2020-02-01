Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Происшествия Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.

Здоровье В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.

Происшествия В Новосибирске при обрушении крыши кафе погибла девушка В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша кафе. Инцидент произошел ночью 2 февраля, когда в заведении проходила гаражная вечеринка.

Авто АвтоВАЗ готовится к производству новой Lada Granta По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.