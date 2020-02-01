Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru31 января в 02:46

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service31 января в 02:38

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда31 января в 01:47

Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°31 января в 03:47

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09
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Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Обнаружена причина быстрого таяния «Ледника судного дня»

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Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Wday.ru вчера в 21:33
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Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»

Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
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«Ливерпуль» может сделать этот трофей историческим не только потому, что не мог его выиграть двадцать лет (последний чемпионство в сезоне 1989/90), но и потому, что этот трофей может стать самым быстрым за сезон в истории АПЛ.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
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Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров

Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции Расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции.
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Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
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Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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В интернете разгорелся очередной скандал по поводу нового смартфона с гибким экраном Motorola Razr.
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МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
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