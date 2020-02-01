Энергетика
Газета.RuВ США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо
Комсомольская правда31 января в 01:47
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