Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

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РЕН ТВ30 января в 23:43

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Комсомольская правда31 января в 01:47

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Pravda.Ru30 января в 23:52

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News.ru31 января в 02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09
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