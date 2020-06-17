Экономика
REGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
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Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:36
Общество
В Татарстане подтверждено 36 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
TatCenter 04:09
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Политика
Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения
В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса.
Аргументы недели 05:51
Общество
В Тульской области за сутки выявили 90 носителей коронавируса
90 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июня.
REGNUM 03:41
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
REGNUM 16 июня в 05:56
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Армия и оружие
Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России
Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 17 июня в 00:51
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
Военное дело 01:07
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
RT на русском 03:43
Общество
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Футбол
Кириченко: ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко выразил сомнения по поводу способности «армейцев» завоевать путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Чемпионат вчера в 21:31
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
Коммерсантъ 04:59
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
"На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.
РИА Новости 04:56
Авто
Стартовали продажи нового Renault Kaptur
В России начались продажи рестайлингового кроссовера Renault Kaptur.
UsedCars.ru 17 июня в 11:15
Футбол
Второй тест Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест полузащитника «Ростова» Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат.
Чемпионат 04:23
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07