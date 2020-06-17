Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
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Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения

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Общество

Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
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Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
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Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России

Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
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ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

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Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
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Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
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ЕС продлил санкции против Крыма

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«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
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Кириченко: ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко выразил сомнения по поводу способности «армейцев» завоевать путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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"На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.
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Второй тест полузащитника «Ростова» Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат.
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«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе

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