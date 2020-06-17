Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Политика
Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП
РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
РЕН ТВ 18:53
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Автоэксперты рассказали, какие ошибки часто допускают владельцы автомобиля при проверке уровня масла.
МедиаПоток 10:24
Хоккей
Второго номера драфта КХЛ арестовал суд за пьянство за рулем
Бывший хоккеист Игорь Ишаев, выбранный под вторым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2011 году, арестован судом.
ProstoProSport 12:25
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Врач рассказала о способе определить рак по запаху
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Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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На Сахалине медведь напал на пенсионерку
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Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
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Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Здоровье
Министр Дмитрий Попов встретился с медиками Диагностического центра
Как прошла встреча министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова с медиками регионального Диагностического центра.С оглаской Медики краевого диагностического центра, которые трудились в мае за пределами «красной зоны», остались недовольны уровнем заработной платы.
Алтайская правда 03:32
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".
ТАСС 18:52
Здоровье
3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 71 новый случай COVID-19 Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае.
АМИТЕЛ вчера в 02:47
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18:12
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 08:31
Общество
Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом
Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
Экономика
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:03
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Игры
Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4
Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
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Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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