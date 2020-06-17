Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Армия и оружие
«Роскосмос» выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе
"Роскосмос" выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, комментируя планы США по милитаризации космоса.
РИА Новости 02:06
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Evo-rus.com 16 июня в 06:01
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Политика
Иски против указа о голосовании 1 июля подали в Верховный суд
Административный иск, который оспаривает указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, подали в Верховный суд России.
EastRussia вчера в 20:31
Политика
Проведение парада Победы в Москве по достоинству оценили китайские СМИ
Проведение традиционного парада Победы в Москве является демонстрацией военной силы России и способом вдохновить жителей страны, которая вышла победительницей из сражения с фашистскими захватчиками.
ФАН 00:08
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК вчера в 08:02
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
Кино
"Союзмультфильм" показал новых героев "Ну, погоди!"
Life.ru 00:00
Происшествия
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа оставила четырех детей в квартире без еды на три дня, а сама уехала к знакомым.
Известия 01:10
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
Общество
Меланья Трамп не позволила Иванке рушить традиции Белого дома
Пока Меланья была в Нью-Йорке, Иванка обосновалась в Белом доме.
МИР 24 15 июня в 23:28
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Половина из 128 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области имеют пневмонию, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,7 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 15 июня в 02:38
Здоровье
«Потеря сознания и инсульт»: врач объяснила, чего категорически нельзя делать в жару
«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Политика
WSJ: Трамп заявлял, что Украина «пыталась его уничтожить»
В материале говорится, что Трамп якобы неоднократно требовал от Белого дома прекратить оказание военной помощи из-за "действий в 2016 году".
РЕН ТВ вчера в 19:17
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49