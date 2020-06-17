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Здоровье Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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