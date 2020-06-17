Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Общество
Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
Общество
ФСБ расстраивается
Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъ 18:50
Политика
Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
Газета.Ru 16:15
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Авто
РУСАЛ запустил на БоАЗе новый литейный комплекс
NewInform 12:42
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Автоэксперты рассказали, какие ошибки часто допускают владельцы автомобиля при проверке уровня масла.
МедиаПоток 10:24
Кино
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
Производство ленты стартует в начале следующего года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 05:11
Наука
Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку
Ученые во время нового исследования обнаружили, что глаз колибри может отличать цвета, которые человек не видит.
Goroday.ru вчера в 02:13
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
Происшествия
На Сахалине медведь задрал пожилую женщину на даче
Российская газета 21:13
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Здоровье
Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
REGNUM 21:03
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 16:33
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18:12
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Экономика
Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики
Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб.
Lenta.ru 21:44
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Авто
В Hyundai анонсировали новинки для России
Что касается нынешнего года, то во втором полугодии в России поступят в продажу абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade и седан Elantra нового поколения.
SpeedMe вчера в 06:54
Армия и оружие
Инцидент между военными США и РФ в Сирии попал на видео
Военное дело 10:38
Общество
Развеян популярный миф о микроволновках
Lenta.ru 20:55
Политика
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
РИА Новости 10:15
Политика
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
РИА Новости 14:33
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26