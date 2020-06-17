Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году

В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Эксперт рассказал о перспективах доллара в ближайшее время

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