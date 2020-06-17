Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru вчера в 09:18
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия вчера в 00:08
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России
Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
Здоровье
Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
Общество
Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале
Известия вчера в 09:05
Общество
Ещё 2046 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 2046 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 130 431.
RT на русском 02:25
Происшествия
Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП
Исполняющий обязанности главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 13:46
Кино
"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
Как рассказали в киностудии, первые серии мультфильма появятся в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут, а новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут персонажами-талисманами курорта "Роза Хутор".
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес
Павел Майков прокомментировал ДТП с Ефремовым
Майков рекомендовал всем людям оставить актера в покое, так как на данный момент ему очень сложно.
RuNews24.ru 01:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Наука
Около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом
Анализ уточненной карты атмосферного загрязнения Земли показал, что примерно 50% жителей планеты сейчас дышат воздухом с очень высокой концентрацией пыли и аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 08:27
Авто
Эксперт назвал опасные способы сэкономить на автомобиле
На чем не стоит экономить при эксплуатации автомобиля рассказал в четверг, 18 июня, в интервью агентству «РИА Новости» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Известия 01:25
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings 16 июня в 10:39
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 21:01
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку
Lenta.ru вчера в 20:09
Общество
22 человека заболели коронавирусом в Карелии за сутки
22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске — 10 человек, в Суоярвском районе (поселок Поросозеро, село Вешкелица) — 2 человека, в Олонецком районе (село Видлица, Олонец) — 2 человека, в Беломорске — 5 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) — 1 человек.
Daily 01:40
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Технологии
Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google
«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Энергетика
Рубль находится в хрупком равновесии
Москва, 17 июня 2020, 10:06 — REGNUM Российская валюта в середине недели находится под воздействием разнонаправленных локальных факторов.
REGNUM вчера в 03:06
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета вчера в 10:29
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Мордовии
Шесть человек погибли в результате ДТП в поселке Николаевка в городском округе Саранск республики Мордовия, обстоятельства ДТП уточняются, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД республики.
ТАСС вчера в 21:58
Армия и оружие
«Роскосмос» выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе
"Роскосмос" выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, комментируя планы США по милитаризации космоса.
РИА Новости 02:06
Политика
Трамп назвал Болтона «злобным дураком» на фоне выхода его мемуаров
Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать".
РИА Новости 02:16
Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38