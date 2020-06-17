Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году

В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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В США предсказали крах доллара в следующем году

РИА Новостивчера в 01:00

«Крах доллара возможен уже скоро». Как сохранить свои сбережения в кризис

РБКвчера в 07:54

Доллару предрекли сокрушительный обвал

Национальная служба новостейвчера в 04:27

Доллару предрекли скорый крах

Lenta.ruвчера в 03:54

Эксперт рассказал о перспективах доллара в ближайшее время

Москва 24вчера в 09:50

Доллар очень резко упадет: бывший глава Morgan Stanley Asia

ИА "Реалист"16 июня в 07:04

Американский финансист Роуч предсказал резкое обесценивание доллара

ПолитРоссия16 июня в 05:11
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Авто

Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине

Первое, что отметил журналист Михаил Колодочкин, это то, сто многие российские автолюбители пытаются сэкономить на заправке своей машины и подыскивают АЗС с более низкими ценами или заливают вместо АИ-95 бензин марки АИ-92.
Тарантас Ньюс 02:09
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Общество

В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного

В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет "Российская газета".
РИА Новости 02:10
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

Более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье

Рекордное количество - более 1 тыс. человек - вылечились от коронавируса за сутки в Московской области.
ТАСС 02:44
Общество

Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", - сказал агентству сенатор.
РИА Новости 03:01
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Коммерсантъ вчера в 15:32
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Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Lenta.ru вчера в 12:37
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Политика

Трамп назвал Болтона «злобным дураком» на фоне выхода его мемуаров

Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать".
РИА Новости 02:16
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
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Общество

В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
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Наука

Частый кашель оперативно снижает эффективность защитных масок

Физики из Кипра рассказали, что из-за приступов кашля эффективность медицинской маски снижается примерно на 10%.
МедиаПоток вчера в 02:02
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Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
25
Происшествия

Возобновлено следствие по делу Александра Ландо

Возобновлено следствие по делу экс-председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:42
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Происшествия

Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Финансы

От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки

На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
АБН вчера в 02:40
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
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