Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Авто
Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине
Первое, что отметил журналист Михаил Колодочкин, это то, сто многие российские автолюбители пытаются сэкономить на заправке своей машины и подыскивают АЗС с более низкими ценами или заливают вместо АИ-95 бензин марки АИ-92.
Тарантас Ньюс 02:09
Общество
В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного
В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет "Российская газета".
РИА Новости 02:10
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
Более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье
Рекордное количество - более 1 тыс. человек - вылечились от коронавируса за сутки в Московской области.
ТАСС 02:44
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", - сказал агентству сенатор.
РИА Новости 03:01
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Lenta.ru вчера в 12:37
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Политика
Трамп назвал Болтона «злобным дураком» на фоне выхода его мемуаров
Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать".
РИА Новости 02:16
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Наука
Частый кашель оперативно снижает эффективность защитных масок
Физики из Кипра рассказали, что из-за приступов кашля эффективность медицинской маски снижается примерно на 10%.
МедиаПоток вчера в 02:02
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
Возобновлено следствие по делу Александра Ландо
Возобновлено следствие по делу экс-председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:42
Происшествия
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды
Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
Российская газета 02:17
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Финансы
От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
АБН вчера в 02:40
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40