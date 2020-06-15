Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Общество
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple
На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
The GEEK вчера в 08:57
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:19
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Общество
Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений
Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.
Интерфакс 08:35
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
Общество
В РФ возобновили спор об окрошке
Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах.
МедиаПоток 03:09
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Футбол
Жеребьёвка «Финала восьми» Лиги чемпионов состоится 10 июля
Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.
Pravda.Ru 07:49
Технологии
Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак
Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
Деловое.ТВ 09:08
Происшествия
Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца
Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера.
Московский Комсомолец 08:37
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Общество
Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Интерфакс 06:54
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52