Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году

В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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«Крах доллара возможен уже скоро». Как сохранить свои сбережения в кризис

РБК07:54

В США предсказали крах доллара в следующем году

РИА Новости01:00

Доллару предрекли сокрушительный обвал

Национальная служба новостей04:27

Американский экономист заявил о скором обвале доллара

Rambler News Service04:21

Доллару предрекли скорый крах

Lenta.ru03:54

Аналитик предсказывает доллару резкий обвал в ближайшие два года

ФАН07:22

Американский финансист Роуч предсказал резкое обесценивание доллара

ПолитРоссиявчера в 05:11
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 14:03
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Общество

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REGNUM 00:59
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Газета.Ru 03:13
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
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Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple

На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
The GEEK вчера в 08:57
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Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

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Ведомости вчера в 18:43
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Газета.Ru 15 июня в 09:11
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
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Общество

Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети» в Петербурге

News.ru 05:20
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Общество

Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
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Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 04:16
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.
Интерфакс 08:35
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Футбол

Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года по схеме «1+1»

Soccer.ru 06:58
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Политика

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

РБК 08:28
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Происшествия

Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины

Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Газета.Ru 07:25
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Общество

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Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах.
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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
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Футбол

Жеребьёвка «Финала восьми» Лиги чемпионов состоится 10 июля

Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.
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Технологии

Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак

Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
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Происшествия

Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца

Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера.
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Общество

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Интерфакс 06:54
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Общество

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Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
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