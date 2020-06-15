В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.

В США предсказали крах доллара в следующем году

Технологии Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование. 10

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Общество В РФ возобновили спор об окрошке Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах. 60

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.

Происшествия Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера. 5

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,7K

Происшествия В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 8