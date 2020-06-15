Экономика
РИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году
В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые станет мамой
22-летняя Юлия Липницкая давно ушла из профессионального спорта. Сейчас она принимает участие в ледовых шоу и ведет тренерскую деятельность.
StarHit.ru вчера в 09:01
Политика
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Происшествия
Михаила Ефремова забрали на допрос
Комсомольская правда 04:48
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным
Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
МонаВиста вчера в 02:18
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band с NFC приходит в Россию. Цена
Российская газета вчера в 06:29
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Алиханов назвал дату отмены обсервации в Калининградской области
Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
FlashNord 03:17
Технологии
Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов
Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Политика
Япония назвала две причины отказа от ПРО США
Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.
Взгляд.ру вчера в 00:27
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor сопроводили над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Военное дело 06:46
Общество
Генпрокурор РФ заявил о системных нарушениях в мусорной реформе
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что мусорная реформа в стране проходит с системными нарушениями.
Московский Комсомолец 06:17
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Футбол
Жеребьёвка «Финала восьми» Лиги чемпионов состоится 10 июля
Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.
Pravda.Ru 07:49
Армия и оружие
Американский эсминец «Портер» вновь направился в Черное море
"Выполнение эсминцем задач в Черном море повысит уровень взаимодействия с союзниками по НАТО и партнерами альянса", – подчеркнули в пресс-службе 6-го флота.
Mil.Press FLOT 05:13
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21