Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ США предсказали крах доллара в следующем году

В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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Американский экономист заявил о скором обвале доллара

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Аналитик предсказывает доллару резкий обвал в ближайшие два года

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Доллару предрекли сокрушительный обвал

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«Крах доллара возможен уже скоро». Как сохранить свои сбережения в кризис

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Lenta.ru03:54

В США предсказали крах доллара в следующем году

РИА Новости01:00

Американский финансист Роуч предсказал резкое обесценивание доллара

ПолитРоссиявчера в 05:11
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
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Общество

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Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

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РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
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Происшествия

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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
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Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Lenta.ru 07:30
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным

Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
МонаВиста вчера в 02:18
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Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band с NFC приходит в Россию. Цена

Российская газета вчера в 06:29
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Общество

Алиханов назвал дату отмены обсервации в Калининградской области

Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
FlashNord 03:17
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Технологии

Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов

Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Политика

Япония назвала две причины отказа от ПРО США

Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
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Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей

Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor сопроводили над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
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Генпрокурор РФ заявил о системных нарушениях в мусорной реформе

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что мусорная реформа в стране проходит с системными нарушениями.
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В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов

В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
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53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
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Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
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Футбол

Жеребьёвка «Финала восьми» Лиги чемпионов состоится 10 июля

Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.
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Армия и оружие

Американский эсминец «Портер» вновь направился в Черное море

"Выполнение эсминцем задач в Черном море повысит уровень взаимодействия с союзниками по НАТО и партнерами альянса", – подчеркнули в пресс-службе 6-го флота.
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
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