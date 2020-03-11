Экономика
REGNUMВ США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
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Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Национальная служба новостейвчера в 10:38
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За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
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Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
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Продавец аккаунтов к каршерингу арестован в Петербурге
В Санкт-Петербурге арестовали 21-летнего местного жителя, который создал 30 ложных аккаунтов для доступа к услугам каршеринговых сервисов.
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Госпитализирована Валентина Талызина
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Футбол
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Спорт
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Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
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В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса
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НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
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Штрафы для водителей могут остаться прежними
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Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
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