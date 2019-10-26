с чего всё началось

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Политика Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.

Футбол Хавбек ЦСКА: знаю о проблемах «Динамо» Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мыслями перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает пресс-служба армейского клуба.

Политика Миссия ОБСЕ в Донбассе запросила помощь ООН Появление миротворческого контингента в Донбассе, на чём настаивает кабинет Зеленского, невозможно, так как для принятия подобного решения необходим консенсус в Совете безопасности ООН.

Гаджеты Раскрыты стоимость и нововведения AirPods Pro Стоимость AirPods Pro составит $259 (около 16 500 рублей). Это на $100 больше, чем цена актуальной модели наушников.

Единоборства Порноактрису нокаутировали в её первом поединке ММА Американская звезда фильмов для взрослых Орион Старр дебютировала в ММА на турнире Bellator 231, проходящем в Коннектикуте.

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.