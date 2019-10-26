Армия и оружие
Газета.RuВ США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
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с чего всё началось
Автор исследования, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер в нем пишет, что Североатлантическому альянсу (НАТО) следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения.Известиявчера в 19:20
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Алиханов назвал очередной доклад о возможном захвате Калининграда бульварной фантастикой
Новый Калининград.Ru04:34
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