с чего всё началось

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Политика Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Происшествия Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".

Армия и оружие Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.

Происшествия Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.

Авто Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Футбол Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Единоборства Дерек Чисора досрочно одолел Дэвида Прайса Дереку Чисоре, боксеру из Великобритании, удалось одолеть своего соотечественника Дэвида Прайса техническим нокаутом, завоевав тем самым чемпионский пояс по версии WBO.

Политика Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Здоровье Ученые: смертельная эпидемия за считанные часы убьет миллионы людей Специалисты университета Джонса Хопкинса считают, что в случае возникновения смертельной эпидемии, она сумеет за считанные часы убить миллионы людей.

Политика Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.