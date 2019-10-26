с чего всё началось

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Армия и оружие В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.

Происшествия В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.

Происшествия Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.

Фигурное катание Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Футбол «Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом» «Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива».

Авто В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.

Общество Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.

Происшествия В Петербурге 12-летние братья набросились с ножом на мать. Женщина погибла Петербурженка погибла от рук своих сыновей в Красногвардейском районе. Пойти с ножом на мать 12-летних мог заставить алкоголь.

Происшествия В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.

Авто «УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки» На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».

Здоровье В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.

Происшествия В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.

Финансы Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Шоу-бизнес Участник «Голоса» прокомментировал отказ пожимать руку Сюткину Участник шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королёв объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику Валерию Сюткину.

Политика CNN связал провал Amazon на $10 млрд с поручением Трампа Возможным объяснением неожиданной неудачи Amazon в борьбе за контракт на разработку облачных технологий для Пентагона на $10 млрд была позиция президента Дональда Трампа, утверждает CNN.

Киберспорт Blizzard изменила иконку Diablo 2 Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Политика Грузия потеряла $350 млн из-за запрета полетов в Россию Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Общество Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.

Гаджеты AirPods Pro появились на рендерах Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.