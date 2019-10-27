Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
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Антон Алиханов
Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс вчера в 04:24
с чего всё началось
Опубликованный Джеймстаунским фондом аналитический доклад
 старшего научного сотрудника организации Ричарда Хукера "Как защитить страны Балтии?" вызвал многочисленные шутки в России.
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