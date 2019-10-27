с чего всё началось

Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Общество Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.

Политика Президент Аргентины признал поражение на выборах Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.

Происшествия В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Политика МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Политика США отказали России в передаче летчика Ярошенко Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.

Политика Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.

Общество Умер писатель и диссидент Владимир Буковский Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.

Общество В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась до $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.