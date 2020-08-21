В США предупредили о политических последствиях отравления Навального
Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен прокомментировал ситуацию с отравлением российского политика Алексея Навального. По его словам, США очень встревожило произошедшее.В источнике
С чего всё началось
Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О Брайен заявил, что Соединённые Штаты «обеспокоены» ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального, передаёт агентство Reuters
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Подтверждение отравления Навального может сказаться на отношениях США с Россией
Московский Комсомолец21:55