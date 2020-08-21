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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В США предупредили о политических последствиях отравления Навального

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен прокомментировал ситуацию с отравлением российского политика Алексея Навального. По его словам, США очень встревожило произошедшее.В источнике
С чего всё началось
Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О Брайен заявил, что Соединённые Штаты «обеспокоены» ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального, передаёт агентство Reuters
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Аргументы и Факты04:07
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РИА Новости

Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального

РИА Новости00:42
URA.Ru

Отравление Навального может поссорить Россию и США

URA.Ru23:15
РБК

Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального

РБК21:14
News.ru

Помощник Трампа: ситуация с Навальным может сказаться на отношениях с РФ

News.ru23:10
Московский Комсомолец

Подтверждение отравления Навального может сказаться на отношениях США с Россией

Московский Комсомолец21:55
Lenta.ru

В США рассказали о последствиях возможного отравления Навального

Lenta.ru21:35
Царьград

"Если за всем этим стоят русские...": Москва получила предупреждение за Навального

Царьград23:14

ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
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Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Дело физика Кудрявцева Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года.
Интерфакс01:22
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В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
РИА Новости04:30

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Взгляд.ру02:45

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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