В США предъявили россиянину обвинения в кибермошенничестве
США предъявили россиянину обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества, об этом сообщило американское Министерство юстиции.В источнике
С чего всё началось
27-летнего уроженца Санкт-Петербурга обвинили в совершении преступления с целью использования украденных личных данных американцев для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Подробнее о событии
Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния
Коммерсантъвчера в 15:57