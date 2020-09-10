Власти США обвинили россиянина по делу об электронном мошенничестве
Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение гражданину России Артему Лившицу в связи со сговором с целью электронного мошенничества. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило министерство юстиции США.В источнике
С чего всё началось
27-летнего уроженца Санкт-Петербурга обвинили в совершении преступления с целью использования украденных личных данных американцев для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
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Коммерсантъвчера в 15:57