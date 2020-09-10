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Власти США обвинили россиянина по делу об электронном мошенничестве

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение гражданину России Артему Лившицу в связи со сговором с целью электронного мошенничества. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило министерство юстиции США.В источнике
С чего всё началось
27-летнего уроженца Санкт-Петербурга обвинили в совершении преступления с целью использования украденных личных данных американцев для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах, говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Известиявчера в 14:44
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Коммерсантъ

Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния

Коммерсантъвчера в 15:57
Газета.Ru

США обвинили россиянина Лившица в сговоре с целью мошенничества

Газета.Ruвчера в 14:42
RT на русском

США обвинили 27-летнего россиянина в сговоре с целью мошенничества

RT на русскомвчера в 15:02
ТАСС

США предъявили обвинения россиянину в связи со сговором с целью электронного мошенничества

ТАССвчера в 14:47
Известия

Власти США обвинили россиянина по делу об электронном мошенничестве

Известиявчера в 14:44
Интерфакс

США обвинили в электронном мошенничестве попавшего под санкции россиянина

Интерфаксвчера в 15:35
РИА Новости

США обвинили россиянина Лифшица в мошенничестве

РИА Новостивчера в 14:28

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Газета.Ruвчера в 04:37
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Главный военный прокурор РФ посетил Хмеймим во время поездки в Сирию

"В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - пояснили представители российской группировки войск в Сирии.
РЕН ТВ18:08

В СК создадут подразделение для противодействия фальсификации истории

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Аргументы и Фактывчера в 13:12
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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Пушков назвал заявление Литвы по Тихановской проявлением двойных стандартов

Москва, 10 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Власти Литвы продемонстрировали двойные стандарты в политике, признав Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUMвчера в 16:57
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

Речь идет о советнике отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрии Здравило и ведущем советнике отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталии Ликучеве.
Российская газетавчера в 12:16
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