Происшествия
РИА НовостиВ США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
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Злой рок семьи Кеннеди: в США пропала внучатая племянница убитого президента
Комсомольская правда08:23
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Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн выступил с предложением на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в России.
Здоровье
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"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Происшествия
Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились
В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.
Общество
В Кузбассе ввели региональные налоговые льготы для бизнеса
Налог с общей суммы дохода для предприятий Кемеровской области сократили с 6 до 1%, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 4 апреля в своем Телеграм-канале.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Наука
Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме
Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Общество
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января
Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Технологии
Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн
Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
Политика
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.