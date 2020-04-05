Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

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Политика Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Политика Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.

Футбол У Валерия Карпина родилась пятая дочка У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.

Общество 4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.

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Энергетика План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.

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