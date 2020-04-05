Происшествия
РИА НовостиВ США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
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Злой рок семьи Кеннеди: в США пропала внучатая племянница убитого президента
Комсомольская правда08:23
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Игры
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В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Происшествия
Суд заключил под стражу генерала МВД Краковского по делу о коррупции
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу генерала МВД России Александра Краковского – фигуранта нового дела о коррупции в центральном аппарате министерства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево выросло до трех
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево увеличилось до трех, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой
ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
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Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Футбол
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в прямом эфире Instagram рассказали, как они называют нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Общество
Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области
Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
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Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором врачи рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.
Общество
Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
Общество
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
В Приморье произошло частичное обрушение моста
В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что финансируемые США и Колумбией вооруженные группировки хотят совершить в стране государственный переворот.
Кино
Disney назвал новые даты премьер фильмов из-за пандемии
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Политика
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.
Здоровье
Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей
Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
Здоровье
Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Общество
Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»
Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.