Экономика
REGNUMВ США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
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Соединённые Штаты поддержали персональные санкции, которые Великобритания ввела в отношении ряда россиян и поданных Саудовской Аравии.
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Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Экономика
Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн
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РБК 11:22
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
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Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.
3DNews 13:41
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Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Здоровье
Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области
Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
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Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
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Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
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РБК 13:07
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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