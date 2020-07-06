Экономика
REGNUMВ США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
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В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline
Газета.Ruвчера в 22:40
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Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия 04 июля в 21:16
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух
Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух.
ТАСС 04:43
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Армия и оружие
Американский флот «потерял» стелс-ракету
В материале говорится, что такая задержка связана с проблемами в непростых отношениях между норвежской компанией-разработчиком ракеты Kongsberg и американским концерном-производителем Raytheon.
Газета.Ru 05:37
Авто
Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап
Инженерная команда BRT, которая работает при МГТУ имени Баумана и известна разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины, объявила о начале нового проекта по созданию грузопассажирского внедорожного пикапа.
Тарантас Ньюс 00:15
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости 04:34
Футбол
«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».
Metaratings 01:15
Экономика
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
Политика
Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Общество
Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Пребывая в неправильном положении, человек лишает себя не только возможности полноценно отдохнуть, но и прогресса в лечении, потому что одна ночь сна в подобной позе может свести на нет приложенные ранее усилия, заявил Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.
Летидор 05:20
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com 04 июля в 05:30
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
В России из продажи исчезли четыре импортных препарата
Москва, 6 июля 2020, 12:19 — REGNUM Четыре импортных лекарственных препарата компаний Sanofi и Roche исчезли из российских аптек, пишет 6 июля газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства DSM Group и «Мегаптека.ру».
REGNUM 05:19
Футбол
В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ
RT на русском 05:39
Происшествия
СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя
Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.
Газета.Ru 04 июля в 09:35
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.
РИА Новости 05:42
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Армия и оружие
Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Иерусалим, 6 июля 2020, 11:26 — REGNUM Военные объекты ХАМАС в северной части сектора Газа были атакованы Израилем в ответ на запуск трёх ракет по израильской территории.
REGNUM 04:26
Происшествия
В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки
РИА Новости 03:32
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23