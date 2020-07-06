Экономика

REGNUMREGNUMВ США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
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Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Интерфакс00:59

В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline

Газета.Ruвчера в 22:40

Наемные экологи сорвали строительство газопровода — Минэнерго США

ИА Красная Веснавчера в 20:46

В США закрыли проект газопровода к побережью Атлантики

News.ruвчера в 20:20

В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline

Аргументы и Фактывчера в 20:25

Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в срыве проекта газопровода

РИА Новостивчера в 18:47

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия 04 июля в 21:16
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Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Общество

Роман Вильфанд назвал курорты России с самым теплым морем

Дни24 03:17
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Происшествия

Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух

Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух.
ТАСС 04:43
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
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Армия и оружие

Американский флот «потерял» стелс-ракету

В материале говорится, что такая задержка связана с проблемами в непростых отношениях между норвежской компанией-разработчиком ракеты Kongsberg и американским концерном-производителем Raytheon.
Газета.Ru 05:37
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Авто

Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап

Инженерная команда BRT, которая работает при МГТУ имени Баумана и известна разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины, объявила о начале нового проекта по созданию грузопассажирского внедорожного пикапа.
Тарантас Ньюс 00:15
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости 04:34
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Футбол

«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».
Metaratings 01:15
Экономика

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
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Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
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Общество

Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

Пребывая в неправильном положении, человек лишает себя не только возможности полноценно отдохнуть, но и прогресса в лечении, потому что одна ночь сна в подобной позе может свести на нет приложенные ранее усилия, заявил Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.
Летидор 05:20
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 04 июля в 05:30
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Общество

Скончались еще четверо жителей Тульской области с коронавирусом

MySLO.ru 03:34
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Общество

В России из продажи исчезли четыре импортных препарата

Москва, 6 июля 2020, 12:19 — REGNUM Четыре импортных лекарственных препарата компаний Sanofi и Roche исчезли из российских аптек, пишет 6 июля газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства DSM Group и «Мегаптека.ру».
REGNUM 05:19
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Футбол

В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ

RT на русском 05:39
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Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя

Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.
Газета.Ru 04 июля в 09:35
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Происшествия

ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков

Коммерсантъ 04:58
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.
РИА Новости 05:42
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Армия и оружие

Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Иерусалим, 6 июля 2020, 11:26 — REGNUM Военные объекты ХАМАС в северной части сектора Газа были атакованы Израилем в ответ на запуск трёх ракет по израильской территории.
REGNUM 04:26
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Происшествия

В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки

РИА Новости 03:32
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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