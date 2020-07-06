Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.

Автоспорт Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии. 2

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 5,3K

Происшествия Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух. 61

Общество На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер» На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. 81

Армия и оружие Американский флот «потерял» стелс-ракету В материале говорится, что такая задержка связана с проблемами в непростых отношениях между норвежской компанией-разработчиком ракеты Kongsberg и американским концерном-производителем Raytheon. 2

Авто Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап Инженерная команда BRT, которая работает при МГТУ имени Баумана и известна разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины, объявила о начале нового проекта по созданию грузопассажирского внедорожного пикапа.

Футбол «Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».

Политика Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба. 820

Общество Китайский врач назвал самые опасные позы для сна Пребывая в неправильном положении, человек лишает себя не только возможности полноценно отдохнуть, но и прогресса в лечении, потому что одна ночь сна в подобной позе может свести на нет приложенные ранее усилия, заявил Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао. 12

Общество Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 14

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 405

Общество В России из продажи исчезли четыре импортных препарата Москва, 6 июля 2020, 12:19 — REGNUM Четыре импортных лекарственных препарата компаний Sanofi и Roche исчезли из российских аптек, пишет 6 июля газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства DSM Group и «Мегаптека.ру». 2

Происшествия СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова. 948

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» новыми судами Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор. 32

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 605