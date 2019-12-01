Происшествия

РБКРБКВ США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию. Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек.
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NBC: девять человек погибли при крушении самолета в США

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При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

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Девять человек погибли в результате авиакатастрофы в США

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Девять человек погибли в авиакатастрофе в США

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Жертвами крушения самолета в США стали девять человек

Телеканал 360°вчера в 22:29

В авиакатастрофе над Южной Дакотой погибли 9 человек, в том числе двое детей

Вести.Ruвчера в 22:27
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Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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Газета.Ru 29 ноября в 12:06
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МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
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Lenta.ru вчера в 18:20
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Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
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