Происшествия
РБКВ США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию. Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек.
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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Вид зазубренных скал снаружи служит постоянным напоминанием о том, что наш мир, в котором мы решили прожить год в рамках эксперимента по исследованию особенностей жизни на Марсе, — враждебный и чрезвычайно загадочный.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Единоборства
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Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Футбол
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Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области
Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Хоккей
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Политика
На встрече лидеров НАТО будет поднят вопрос отношений с Россией
Чиновник добавил, что действия НАТО не имеют цели представить угрозу России. Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
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Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
Общество
В 2020 году приступят к гигантской трассе, которая прорежет Брянщину
В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе
Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Наука
Учёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин
Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
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Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
Политика
В США рассказали о самом странном советском оружии
Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Армия и оружие
На Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».