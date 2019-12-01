В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию. Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек.

В США при крушении самолета погибли девять человек

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