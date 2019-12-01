Происшествия
РБКВ США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию. Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находилось 12 человек.
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Турецкие военные погибли при взрыве на границе Сирии с Турцией
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Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше»
В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
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Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Армия и оружие
В ДНР сообщили об убийстве командиром ВСУ военнослужащего
Командир 10-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил одного из военнослужащих, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Футбол
В Бухаресте состоялась жеребьевка ЕВРО-2020
Напомним, весной будущего года станут известны оставшиеся 4 участника ЕВРО-2020. Ранее ГЛАС сообщал о группе В, в которую попала Россия.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Происшествия
Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань
Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем незащищенных гетеросексуальных контактов. Об этом напоминает Роспотребнадзор.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Политика
В США перечислили самое странное советское оружие
Американское издание The National Interest назвало самые "странные" советские разработки. Речь идет исключительно об образцах автоматов.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Наука
Ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи
Канадские ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Хоккей
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Общество
В Благовещенске завершили строительство моста через Амур в Китай
Единственный мост из России в Китай достроили в Благовещенске на реке Амур.
Экономика
ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Поклонники первой части «Холодного сердца», вышедшей в 2013 году, обожают сингл Let it Go.
Космос
Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины
Здоровье
В Сингапуре начали лечить эпилепсию препаратом из марихуаны
Речь идет о лекарстве "Эпидиолекс", которое содержит марихуану и предназначается для лечения тяжелых форм эпилепсии у детей.
Футбол
ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Политика
МИД РФ объяснил инцидент с делегацией из Чехии в московском аэропорту
МИД России отверг инсинуации о политической подоплеке дела и объяснил отказ делегации министерства сельского хозяйства Чехии в вылете в Казань из московского аэропорта техническими причинами.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Армия и оружие
Шесть человек погибли в результате авиаудара в Афганистане
Шесть человек, являющихся членами одной семьи, погибли в результате авиаудара беспилотников в афганской провинции Хост.