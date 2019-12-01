Происшествия

РБКРБКВ США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию. Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находилось 12 человек.
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