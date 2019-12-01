Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПри крушении самолета в США погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек. Об этом сообщает KSFY со ссылкой на прокурора округа Брюль.
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В США в результате крушения частного самолета погибли 9 человек

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При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

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