Коронавирус
РБКРоссийский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
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Политика
Кремль: МИД готовит разъяснения о самолете с медпомощью для США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ готовит разъяснения по поводу самолета с медицинской помощью, который был направлен в США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Общество
В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Экономика
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств, могут оказать грантовую поддержку.
Политика
Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом
Нескольким губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом
Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов показал провокационное видео с Ксенией Собчак
Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.
Политика
Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов
Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Армия и оружие
Всех призывников Ростовской области проверят на коронавирус
Ранее стало известно, что новобранцам Ростовской области будут измерять температуру до четырех раз в день.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич заявила, что снова беременна
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Политика
Песков прокомментировал информацию о продлении выходной недели
В СМИ появилась информация о том, что нерабочей станет и следующая неделя. С 30 марта по 5 апреля в нашей стране нерабочая неделя.
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Турции против Сирии
Вашингтон готов оказать помощь Турции в борьбе против Сирии, если Анкара «уберет» приобретенные у России системы ПВО С-400.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.