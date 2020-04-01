Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Политика Кремль: МИД готовит разъяснения о самолете с медпомощью для США Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ готовит разъяснения по поводу самолета с медицинской помощью, который был направлен в США, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.

Общество В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Авто Volkswagen начал производство самого большого кроссовера Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.

Экономика Володин предложил поддержать производителей медицинских масок Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств, могут оказать грантовую поддержку.

Происшествия Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

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