Коронавирус

РБКРБКРоссийский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Американские диспетчеры поблагодарили российских пилотов за помощь в борьбе с коронавирусом

Телеканал 360°06:45

Разгрузка доставившего из РФ груз медоборудования для США самолета идет без формальностей

ТАССвчера в 17:45

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

РБК00:57

Зампостпреда РФ при ООН не исключил отправки новых партий медпомощи в США

Интерфаксвчера в 18:49

Российский самолёт с помощью для США прибыл в Нью-Йорк

RT на русскомвчера в 16:17

Российский самолет с медпомощью прибыл в США

Известиявчера в 16:10

Разгрузку в США российского самолета с гумпомощью показали на видео

РИА Новости02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Фигурное катание

Евгения Медведева переехала из Канады в Японию

Bimru.ru 05:56
Политика

Кремль: МИД готовит разъяснения о самолете с медпомощью для США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ готовит разъяснения по поводу самолета с медицинской помощью, который был направлен в США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:42
Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 04:28
Общество

Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

ТАСС 07:28
Общество

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК вчера в 10:44
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Общество

В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС 07:43
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Авто

Volkswagen начал производство самого большого кроссовера

Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Новые автомобили вчера в 13:49
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию

Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Вести.Ru 05:46
Экономика

Володин предложил поддержать производителей медицинских масок

Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств, могут оказать грантовую поддержку.
Дни.ру 05:35
Политика

Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом

Нескольким губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 13:34
Происшествия

Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом

Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
REGNUM 02:37
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал провокационное видео с Ксенией Собчак

Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.
Woman.ru 03:45
Политика

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Что происходит 07:12
Политика

США запускают масштабную антинаркотическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Армия и оружие

Всех призывников Ростовской области проверят на коронавирус

Ранее стало известно, что новобранцам Ростовской области будут измерять температуру до четырех раз в день.
Rostov gazeta 06:45
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич заявила, что снова беременна

Вести Подмосковья 04:09
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Политика

Песков прокомментировал информацию о продлении выходной недели

В СМИ появилась информация о том, что нерабочей станет и следующая неделя. С 30 марта по 5 апреля в нашей стране нерабочая неделя.
ТК Звезда 06:47
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Вечерняя Москва 31 марта в 13:20
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие

США назвали условие оказания помощи Турции против Сирии

Вашингтон готов оказать помощь Турции в борьбе против Сирии, если Анкара «уберет» приобретенные у России системы ПВО С-400.
Профиль вчера в 09:29
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное