с чего всё началось

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.

Политика Лукашенко указал российским либералам, кто принес войну на Донбасс Вооруженного конфликта на Донбассе можно было избежать, но Киев начал притеснять русских, что повлекло за собой проблемы, которых в идеальной ситуации не должно было быть.

Здоровье Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины «В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.

Экономика Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Хоккей В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.

Политика Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов "Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть", - указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.

Армия и оружие Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Политика Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Происшествия В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.