Политика

Газета.RuГазета.RuВ США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал
 один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.
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