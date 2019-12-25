Политика
Газета.RuВ США придумали способ сдерживания России в Средиземном море
Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.RT на русском15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов впервые станет отцом
Андрей Черкасов всегда подчеркивал, что очень хотел бы стать отцом.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Экономика
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
Политика
Лукашенко указал российским либералам, кто принес войну на Донбасс
Вооруженного конфликта на Донбассе можно было избежать, но Киев начал притеснять русских, что повлекло за собой проблемы, которых в идеальной ситуации не должно было быть.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
Экономика
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Политика
В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Авто
Первые GAC GS8 проданы российским покупателям
Представители портала «Автомобильный Петербург» рассказали, что 3 экземпляра кроссовера удалось продать сразу в первый день.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем
СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
Хоккей
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Политика
Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов
"Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть", - указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.
Экономика
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Технологии
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Политика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Общество
Барнаульские дорожники бросят все силы на уборку снега
Перевозка барнаульских школьников на новогодние представления идет в штатном режиме.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.