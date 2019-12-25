Политика

Газета.RuГазета.RuВ США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал
 один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.
RT на русскомвчера в 15:30

Подробнее о событии

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

RT на русскомвчера в 15:30

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

Газета.Ru02:19

СМИ: Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье

ТАССвчера в 15:53

Эксперт усомнился в возможностях США выдавить Россию со средиземноморского рынка газа

Взгляд.ру05:52

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

РБКвчера в 14:53

СМИ узнали о планах США по консолидации союзников против РФ и Турции

Известиявчера в 14:30

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Интерфаксвчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Вести.Ru 06:30
Экономика

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
Общество

Свинка Пеппа засудила российского двойника

Рамблер вчера в 15:07
Происшествия

Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 06:17
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11

Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Planet Today вчера в 01:16
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Вести.Ru 03:25
Автоспорт

Чагин: в ближайшие годы капотный грузовик поедет на «Дакаре»

Российская команда "КАМАЗ-мастер" в ближайшие годы может выставить на ралли-марафон "Дакар" капотный грузовик, заявил руководитель команды Владимир Чагин.
РИА Новости 04:22
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Транспорт

В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу

В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Взгляд.ру 06:20
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости 00:37
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
РЕН ТВ 24 декабря в 11:26
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Армия и оружие

Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России

Национальная служба новостей 24 декабря в 10:18
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Военное дело 06:01
Культура

Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года

Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Городовой 24 декабря в 11:17
Шоу-бизнес

Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне

Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Вечерняя Москва 06:01
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Pravda.Ru 06:58
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня вчера в 02:45
Политика

Названо число сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО

Осенью 2019 года правительство Украины представило Верховной раде программу действий на ближайшие пять лет, включающую положения о курсе на вступление страны в ЕС и НАТО.
Национальная служба новостей 06:40
Общество

Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов

Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
CNews 01:00
Наука

Кубики LEGO охладили почти до абсолютного нуля

МедиаПоток 24 декабря в 03:40
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя.
RT на русском 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное