с чего всё началось

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.

В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

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