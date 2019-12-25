Политика
Газета.RuВ США придумали способ сдерживания России в Средиземном море
Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.RT на русскомвчера в 15:30
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Политика
Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию
На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Экономика
Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных
Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11
Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Происшествия
В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Автоспорт
Чагин: в ближайшие годы капотный грузовик поедет на «Дакаре»
Российская команда "КАМАЗ-мастер" в ближайшие годы может выставить на ралли-марафон "Дакар" капотный грузовик, заявил руководитель команды Владимир Чагин.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Транспорт
В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу
В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Армия и оружие
Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Шоу-бизнес
Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Политика
Названо число сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО
Осенью 2019 года правительство Украины представило Верховной раде программу действий на ближайшие пять лет, включающую положения о курсе на вступление страны в ЕС и НАТО.
Общество
Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов
Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
Наука
Кубики LEGO охладили почти до абсолютного нуля
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя.