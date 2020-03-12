Энергетика

Piter.tvPiter.tvВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге. Эти хочет заняться американский Альянс производителей энергоносителей. Эксперты считают, что демпинг связан с ущербом местных нефтепроизводителям.
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России пригрозили расследованием за обвал цен на нефть

Lenta.ru11:15

В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке

РИА Новости11:03

Нефтепроизводители США грозят Эр-Рияду и Москве расследованием на предмет демпинга

ТАССвчера в 19:02

США пригрозили РФ и саудитам расследовать нефтяной демпинг

News.ru06:59

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

РБК05:46

Американские нефтяники обвинили в сговоре Россию и Саудовскую Аравию

РЕН ТВвчера в 19:25

США заподозрили Россию и Саудовскую Аравию в нефтяном сговоре

Национальная служба новостей08:08
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