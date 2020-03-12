В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге. Эти хочет заняться американский Альянс производителей энергоносителей. Эксперты считают, что демпинг связан с ущербом местных нефтепроизводителям.

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

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Общество На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.

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Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

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Футбол Криштиану Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере написал о том, что Криштиану Роналду уведомил Ювентус о том, что не вернется в Италию из Португалии в ближайшие дни.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.