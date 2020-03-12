Энергетика
Piter.tvВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге. Эти хочет заняться американский Альянс производителей энергоносителей. Эксперты считают, что демпинг связан с ущербом местных нефтепроизводителям.
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Комментарии
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Авто
Lifan в России расширяет модельный ряд
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свою 8-летнюю дочь с объемными косами и ярким макияжем
Алле-Виктории сделали объемные косы и яркий макияж с большими веснушками.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляла $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Политика
Путин провел переговоры с премьером Болгарии
Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.
Кино
Какие оригинальные сериалы покажет «Кинопоиск HD» от «Яндекса»
Видеосервис «Кинопоиск HD» (входит в «Яндекс») в марте начинает показывать по подписке первые сериалы, снятые по заказу этой платформы.
Происшествия
Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Биатлон
IBU отменил этап КМ по биатлону в Осло
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить заключительный этап Кубка мира в столице Норвегии Осло.
Транспорт
Госдума обсудит индивидуализацию ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Футбол
Криштиану Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии
Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере написал о том, что Криштиану Роналду уведомил Ювентус о том, что не вернется в Италию из Португалии в ближайшие дни.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Экономика
«Заначка идет в ход»: обвал на рынке — это время для инвестиций
Юрий Пока фондовый рынок падает из-за всеобщей паники вокруг коронавируса, снижения цен на нефть и курса рубля, я покупаю подешевевшие акции.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Общество
В Чехии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение
По последним данным, в Чехии подтверждены 94 случая заражения. Наибольшее число заболевших составляют жители Праги.
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.