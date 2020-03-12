Общество
РБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Городовой
1:01
Piter.tv
0:46
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Читать в источнике
Оценить172
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:02, Россия
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Энергетика
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Энергетика
Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала перенесшего инсульт сына
14 марта актеру исполнится 37 лет. Мама Алексея Янина выложила в сеть снимки сына, чем безмерно порадовала подписчиков.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян
Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
Армия и оружие
Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране
По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
Здоровье
Каждый заболевший коронавирусом может заражать других более месяца
Зараженные новым коронавирусом могут распространять инфекцию больше месяца, так как в их дыхательных путях сохраняется патоген до 37 дней после заражения.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Продажи туров за рубеж в России упали на 60%
Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
Шоу-бизнес
Актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение
К актеру Алексею Самойлову были вызваны медики. Он готовил еду на кухне и неудачно уронил нож, который упал на ногу.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове»
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова».
Политика
Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков
Экономика
Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения
Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Политика
Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья
Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.