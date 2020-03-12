Энергетика

РБКРБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

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США пригрозили РФ и саудитам расследовать нефтяной демпинг

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Нефтяники США обвинили в сговоре Россию и Саудовскую Аравию

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Вашингтон пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

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РЕН ТВвчера в 19:25

Нефтепроизводители США грозят Эр-Рияду и Москве расследованием на предмет демпинга

ТАССвчера в 19:02
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На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
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Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

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Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
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Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
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Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки к Конституции

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Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
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В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
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«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
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Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
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Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

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В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса

В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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США понизили прогноз нефтедобычи после развала сделки ОПЕК

К 2021 году Соединённые Штаты сократят добычу до 12,7 млн баррелей.
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Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
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Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
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Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок

В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
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Двух пациентов с ОРВИ в Оренбуржье проверили на коронавирус

В Оренбуржье под наблюдением медиков находятся 36 человек, приехавших из стран со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Если какие либо противоборствующие Турции в Сирии вооруженные соединения нарушат режим прекращения огня, то турецкие военные нанесут по Идлибу еще более сильный удар, чем ранее, предупредил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
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Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
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