Общество
РБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России компания ООО «ММС Рус» объявила о старте производства производства Outlander 2020 модельного года.
Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.
Общество
В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса
В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Футбол
УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает Marca.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Хьюз: Олег Тиньков никогда не был руководителем Тинькофф Банка
Как пояснил Оливер Хьюз, он общается с Тиньковым достаточно часто, а остальные 3 тыс. человек, которые работают в головном офисе, его в основном не слышат и не видят.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей
Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами
Политика
МИД рекомендует россиянам скорее возвращаться из Италии
МИД России рекомендует россиянам, находящимся в Италии, скорее возвращаться домой и две недели находиться на карантине, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Наука
Таяние ледников Антарктиды и Гренландии ускорилось в шесть раз
Антарктида и Гренландия теряют лед в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах.
Автоспорт