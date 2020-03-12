Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

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