Общество

РБКРБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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США заподозрили Россию и Саудовскую Аравию в нефтяном сговоре

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Нефтепроизводители США грозят Эр-Рияду и Москве расследованием на предмет демпинга

ТАССвчера в 19:02
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
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Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России компания ООО «ММС Рус» объявила о старте производства производства Outlander 2020 модельного года.
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В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
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Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
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Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
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Как пояснил Оливер Хьюз, он общается с Тиньковым достаточно часто, а остальные 3 тыс. человек, которые работают в головном офисе, его в основном не слышат и не видят.
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"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
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Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
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Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
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«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами

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МИД России рекомендует россиянам, находящимся в Италии, скорее возвращаться домой и две недели находиться на карантине, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Таяние ледников Антарктиды и Гренландии ускорилось в шесть раз

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