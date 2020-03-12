Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Политика Трамп запретил въезд в США из Европы Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

Авто Рассекретили новый кроссовер Dongfeng Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.

Финансы Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.

Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.

Музыка Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.

Гаджеты Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8 Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

Политика Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Футбол Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.