Общество

РБКРБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

РБК05:46

Вашингтон пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Красная весна07:40

США пригрозили РФ и саудитам расследовать нефтяной демпинг

News.ru06:59

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Piter.tv06:19

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Национальная служба новостей08:08

Американские нефтяники обвинили в сговоре Россию и Саудовскую Аравию

РЕН ТВвчера в 19:25

Нефтепроизводители США грозят Эр-Рияду и Москве расследованием на предмет демпинга

ТАССвчера в 19:02
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

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Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
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Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Финансы

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
REGNUM вчера в 15:13
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В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга

В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
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Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
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Путин встретился с крупнейшими инвесторами

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Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
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Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
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Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
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Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
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В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле.
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
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Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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«Ястребы» уступили уфимцам в шестом матче и закончили серию с общим счетом 2:4. «Салават Юлаев» идет дальше.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
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Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
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