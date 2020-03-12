Общество
РБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Авто
Рассекретили новый кроссовер Dongfeng
Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
Футбол
ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ
Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Финансы
Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года
Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8
Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
Экономика
Путин встретился с крупнейшими инвесторами
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Политика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Политика
«Ходорковский – жулик»: Путин ответил на вопросы о российском бизнесе
В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Хоккей
Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
«Ястребы» уступили уфимцам в шестом матче и закончили серию с общим счетом 2:4. «Салават Юлаев» идет дальше.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы
Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.