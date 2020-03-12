Общество

РБКРБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Американские нефтяники обвинили в сговоре Россию и Саудовскую Аравию

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Нефтепроизводители США грозят Эр-Рияду и Москве расследованием на предмет демпинга

ТАССвчера в 19:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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Выручка МТС в прошлом году выросла на 5,5%, до 476 млрд рублей c учетом деконсолидации результатов бывшей «дочки» «МТС Украина», РБК.
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Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

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Лыжник Большунов победил в общем зачете Кубка мира

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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн

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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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УЕФА может принять решение о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом рапортует издание El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
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Мы живем в огромном космическом пузыре, заявил физик из Швейцарии

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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
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Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московских клубов получат бесплатную подписку на телеканал "Матч Премьер" сроком на один месяц.
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Мировые цены на нефть вернутся в диапазон $45—50 за баррель во втором полугодии 2020 года.
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Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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